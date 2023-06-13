أسعار الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 14 يونيو 2023

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 14 يونيو/حزيران 2023، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وصعد الذهب اليوم الأربعاء مع انخفاض الدولار لكن حركة الأسعار ظلت في نطاق ضيق إذ يترقب المتعاملون صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) غدا بشأن السياسة النقدية.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1960.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0426 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1974.60 دولار.

وتراجع الدولار 0.2% مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، وفقا لرويترز.

ويعزز رفع الفائدة العملة الأمريكية، ما يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى ويضغط على الأسعار.

سعر الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 44.79 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 22 لنحو 41.06 دينار أردني.

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 12 في الأردن نحو 39.19 دينار أردني.

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 18

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 في الأردن اليوم نحو 33.59 دينار أردني.

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 14

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار14 في الأردن اليوم نحو 26.13 دينار أردني.

سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1393 دينارا.

سعر كيلو الذهب في الأردن

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن 44.790 ألف دينار أردني.

سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن 313.54 دينار أردني.