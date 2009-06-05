40 % من الإسرائيليين يعتبرون أن "الأحزاب" هي الأكثر فساداً في الدولة العبرية

فلسطين اليوم – رام الله

أظهر استطلاع حديث للرأي العام في الدولة العبرية أن نحو ثلثي الإسرائيليين يقرون بتفشي الفساد، ويتهمون الحكومة بأنها لا تعمل على مكافحته.

وقال استطلاع أجرته "هيئة الشفافية الدولية" أن غالبية عظمى تبلغ 62 في المائة من الإسرائيليين تعتقد بأن الحكومة لا تكافح الفساد بشكل ناجع.

وبحسب معطيات مقارِنة؛ فإن الثقة التي يوليها الإسرائيليون لحكومتهم على هذا الصعيد هي الأدنى في العالم كله، بحسب القائمين على الاستطلاع.

وأشارت نتائج الاستطلاع أيضاً إلى أن 40 في المائة من الإسرائيليين يرون أن "الأحزاب" في إسرائيل هي الجهة الأكبر فساداً في الساحة العامة، فيما يعتقد نحو 20 في المائة بأن البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" لا يخلو هو أيضا من أعمال الفساد، بحسب رأي المستطلعين.