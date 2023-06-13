حكم صيام يوم عرفة للحاج 2023- فضل صيام يوم عرفة- ينتظر المسلمون حول العالم عيد الأضحى المبارك على أحر من الجمر، لا سيما يوم عرفة، الذي يعد من أهم أيام السنة، ويسأل كثيرون عن فضل الصيام في يوم عرفة وما إذا كان الصيام في يوم عرفة واجبا أم لا، الأمر الذي يجعل الكثير من المسلمين يعرفون المعلومات المشروعة المتعلقة بهذا اليوم المبارك ، ونحرص في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على توضيح حكم الصيام في يوم عرفة وفضل الصيام، والإجراءات المرغوبة للمسلم في يوم عرفة.

فضل صيام عرفة للحاج 2023

يوم عرفة ، الذي يحتفل به في التاسع من ذي الحجة كل عام ، والذي يقف عليه الحجاج على جبل عرفات ، مليء بالعديد من الفضائل الطيبة والملاحظات العطرة التي تبحث عنها جماهير المسلمين وتسعى جاهدة لتعريض أنفسهم للأعمال الصالحة التي يتخذونها كأقارب للقدير ، تتوج بصلاة يوم عرفة ، وهي أفضل صلاة ، كما أخبرنا مصطفى ، وصوم عرفات ، وهو أمر مرغوب فيه لغير الحجاج لأنه ما لم يرتكبوا أعمالا عظيمة.

فضل يوم عرفة وصيامه

لا تقتصر نعمة يوم عرفة على حج بيت الله وحده ، بل تمتد لتشمل جميع أتباع الإسلام وتضفي خيرها على الموحدين ، الذين يعفو عنهم الكثير من الكرامة والرحمة ، بما في ذلك:

فضائل يوم عرفة

أنه أكثر أيام العتق من النيران والغفران للعباد فقد روي عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت أن الرسول الكريم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء.

أن يوم عرفة أحد الأيام العشر التي لا تقارن أعمالها ولا ثوابها بسائر أيام السنة ويكفي قول النبي بأن العمل الصالح فيها أعظم أجر من الجهاد في سبيل الله وأنه لا يوجد أزكى من جزاء أعمالها إلا رجل خرج في سبيل الله بماله ونفسه ولم رجع.

عظم فضل دعاء عرفة فقد أخبرنا النبي أنه أفضل الدعاء وخاصة للواقف على جبل عرفات فقد أجتمع له فضل المكان والزمان وأن خير ما قاله صل الله عليه وسلم والنبيون من قبله لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير.

أكمل الله فيه الملة لعباده وأتم نعمته عليهم وفيه أنزلت آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.

ذكر يوم عرفات في القرآن الكريم بمواطن عدة منها أنه أحد الأيام المعلومات التي أثنى الرحمن عليها وقال سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا أسم الله في أيام معدودات.

فضل وقفة عرفة

يوم عرفات هو أحد أيام الأشهر الحرم وأشهر الحج وفيه ركن الحج العظيم .

ناهيك عما ذكر عن فضل صيام يوم عرفات المعروف أنه كفارة سنتين سنة قبله وسنة بعده.

وكون وقفة عرفات يوم عيد لأهل الموقف كما أخبرنا العدنان صلوات الله عليه في قوله يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام.

ما الحكمة صيام يوم عرفة

تكمن حكمة صيام يوم عرفة في أنه يجب أن يكون هناك جزء من الرحمة والعمل الصالح لمن لا يستطيع الحج وأن يقف جميع المسلمين على باب المغفرة والمغفرة التي أعدها الله في يوم عرفة وأن يضعوا مفتاحه في صيام عرفة أو الحج وغيرها من الطاعات والأدعية التي تصليها المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى.

حكم صيام يوم عرفة

على الرغم من أن العلماء يتفقون على أن حكم صيام يوم عرفة لغير الحجاج سنة مؤكدة وأنه غير مرغوب فيه للحاج ، خوفا من أن يؤثر على أدائه في مناسك الحج والعبادة ، وبناء على ما رواه أم الفضل بنت الحارث ، زوجة العباس بن عبد المطلب ، أن الناس شككوا في صيام النبي يوم عرفة ، فأرسلت صلاة الله مع كوب من الحليب في يوم عرفة:

حكم صيام عرفة للحاج

أجتمع أئمة المذاهب الأربعة على أن صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مستحبة تصل لدرجة التأكيد ولكنهم ذهبوا في صوم وقفة عرفات للحاج إلى:

الحنفية والمالكية

أقر الحنفية والمالكية بكراهة صيام عرفة للحاج واشترط الحنفية لوقوع الكراهة أن يضعف الصوم الحاج ويجعله غير قادر على عباداته.

الشافعية

في حين ذهب الشافعية إلى جواز صيام الحاج في عرفة وقيدوه بأن يكون مقيم بمكة ويذهب إلى جبل عرفات في الليل أما في حال ذهب من مكة في النهار فالأولى ألا يصوم ويسن الفطر للمسافر في المطلق.

الحنابلة

أما بالنسبة للحنابلة فيرون أنه يستحب صوم عرفة للحاج إذا وقف على عرفات في الليل بينما إذا وقف بالنهار فصومه مكروه.

هل يجوز صيام يوم عرفة منفردا

إن أداء صيام يوم عرفة لغير الحاج ، والذي يصادف يوم الخميس الموافق 7/30/2023 من هذا العام ، لا يقارن بمكافأة أي صوم آخر من صوم النفل ، ولكن له العديد من الفضائل الجديرة بالثناء التي تجعل أبناء العائلات المسلمة يتنافسون على إنفاقها بشكل صحيح حتى لا تهدر رواتبهم في البحث عن إجابات لأسئلتهم المهمة المتعلقة بصيام النفل ، كما أن أداء صيام يوم عرفة لغير الحاج ، والذي يصادف يوم الخميس الموافق 7/30/2023:

هل يجوز صيام يوم عرفة فقط

أو بالأحرى هل يجب صيام يوم قبل عرفه وخاصة إذا صادف يوم عرفة الجمعة أو السبت كما حدث بالفعل في العام الماضي وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية وفقاً لما يلي :

حكم صيام يوم عرفة منفردا

يجوز صيام يوم عرفة منفردا دون الحاجة لصيام الثمانية أيام قبله وإنما يستحب صوم عرفة دون تقيد بباقي الأيام العشر وأن من أراد صيام العشر كاملة لزيادة أجره والانتفاع بفضلها وثوابها الكبير له حرية الاختيار.

حكم صيام يوم الجمعة منفردا

كما أقرت لجنة الفتوى بجواز إفراد صوم عرفة إذا ما وافق يوم الجمعة أو السبت فالصائم يصوم لمشروعية اليوم وليس لاختصاصه في حين أوضحت أن الأحوط صيام يوم قبله أتباعاً لهدي المصطفى وموافقة أحكام السنة المطهرة.

دعاء يوم عرفة مكتوب

“اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً كبيراً، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك،

وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب علي توبة نصوحا لا أنقصها أبدا والزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا”.

“ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين”.

“اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك و وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت”.

“لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير”.