الجهاد الإسلامي تنعى شهيد نابلس وتؤكد أن استهداف المجاهدين لن يطفئ جذوة المقاومة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء13/6/2023م، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين الشاب: فارس عبد المنعم حشاش (19 عاماً)، الذي ارتقى شهيداً برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة بنابلس ظهر اليوم.

وقالت الحركة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إإننا إذ نعزي عائلة الشهيد وعموم أهلنا في نابلس جبل النار، لنؤكد أن الجرائم بحق شعبنا واستهداف المجاهدين لن تطفىء جذوة المقاومة التي تجلت في استهداف جنود العدو قرب معبر الريحان بجنين، كرد مباشر على جرائم الاحتلال".

وأشادت بسواعد مجاهدينا في كتيبة نابلس وكل المقاومين الشجعان، الذين استبسلوا في الدفاع عن أهلنا ورد العدوان بكل عزيمة واقتدار، ليعلم العدو أن المقاومة حاضرة للدفاع عن أرضنا وشعبنا ومقدساتنا حتى الحرية والخلاص.

واستشهد شاب وأصيب 9 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد محاصرتها أحد المنازل في مخيم بلاطة، وسط اشتباكات مسلحة قادتها سرايا القدس- كتيبة نابلس.