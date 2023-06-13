طريقة عمل الكباب المشوي في عيد الأضحى أسهل طريقة بالفيديو

طريقة عمل الكباب المشوي في عيد الأضحى، حيث يرفق لكم موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، التفاصيل الكاملة عن خطوات تحضير الكباب خاصة مع اقتراب عيد الأضحى 2023- 1444هـ، كما يُعتبر الكباب المشوي من الأطباق الشهية والمحبوبة في مختلف أنحاء العالم. إن عمل الكباب المشوي يتطلب بعض التحضير والصبر، ولكن النتيجة النهائية تستحق كل الجهد المبذول، سنستعرض طريقة عمل الكباب المشوي بخطواته المختلفة.

طريقة عمل الكباب المشوي في عيد الأضحى

اختيار اللحم المناسب. يُفضل استخدام لحمة طرية ومناسبة للشوي، مثل لحم البقر أو لحم الضأن. يُفضل تقطيع اللحم إلى قطع صغيرة بحجم متساوٍ لضمان تجانس طهوها. تتبيل اللحم لإضفاء النكهة والعمق عليه. يمكن استخدام تتبيلة مختلفة، ولكن التتبيلة الكلاسيكية تتضمن الثوم المهروس، الليمون الحامض، زيت الزيتون، البصل المفروم، البهارات المفضلة، مثل الكمون والكزبرة المجففة، والملح والفلفل. يتم تغطية اللحم بالتتبيلة وتترك لتتبخر لمدة ساعتين على الأقل لتتشرب النكهات. تجهيز أسياخ الشواء. يمكن استخدام أسياخ خشبية أو معدنية، ويجب تبليل الأسياخ الخشبية في الماء قبل استخدامها لمنع اشتعالها. يتم تسلسل قطع اللحم على الأسياخ بحيث يكون هناك مسافة بين كل قطعة للسماح بتجانس الطهو. شوي الكباب على الفحم المشتعل. يجب التأكد من تسخين الفحم جيدًا قبل وضع الأسياخ علي عليه. يمكن تقديم الكباب على شبكة الشواء وتحريك الأسياخ بين الحين والآخر لضمان تسوية اللحم. يتم شوي الكباب لمدة حوالي 10-15 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا ويتماسك. يتم تقديمه على طبق التقديم. يمكن تزيين الكباب بالبقدونس المفروم وشرائح الليمون وقطع البصل. يُفضل تقديم الكباب المشوي ساخنًا مع الخبز العربي المحمص والسلطات الطازجة.





في النهابة، باستخدام هذه الوصفة البسيطة واللذيذة، يمكنك الاستمتاع بتحضير وتناول الكباب المشوي في راحة منزلك. قد تحتاج إلى بعض الممارسة للحصول على النتيجة المثالية، ولكن مع الوقت ستصبح خبيرًا في عمل الكباب المشوي وتستمتع بتقديمه لعائلتك وأصدقائك.