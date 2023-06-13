الاحتلال يعلن عن 4570 وحدة استيطانية في أرجاء الضفة

قررت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، الإعلان في الأسبوع المقبل عن 4570 وحدة استيطانية في أرجاء الضفة الغربية.

وحسب الإذاعة العامة العبرية، فقد جرى الاعلان عن 4570 وحدة استيطانية في الضفة

وأبلغت حكومة نتنياهوإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنها تعتزم الإعلان في وقت لاحق من هذا الشهر عن بناء وتخطيط آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

إلى ذلك، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية -في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية- امس الاثنين، بضغط دولي حقيقي لوقف تنفيذ إسرائيل المخطط الاستيطاني الذي بات يعرف بالمنطقة "إي 1″(E1) وما يترتب على ذلك من تقسيم للضفة إلى منطقتين منفصلتين.

وشدد اشتية على وجوب الضغط الدولي لثني إسرائيل عن المضي في مخططاتها الاستعمارية والتوسعية.