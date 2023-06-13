رضوان: تصاعد عمليات المقاومة في الضفة يؤكد فشل الاحتلال في إجهاضها

أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، مساء اليوم الثلاثاء13/6/2023م، أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستكون وقودا لأبناء شعبنا لمواصلة مسيرة المقاومة.

وقال القيادي رضوان في تصريح صحفي :" نترحم على روح الشهيد البطل فارس حشاش الذي ارتقى خلال التصدي لاقتحام جيش العدو الصهيوني لمخيم بلاطة "، موجهاً التحية إلى أهالي مخيم بلاطة ونابلس جبل النار وجنين البطولة والمقاومة والقدس والضفة الغربية خزان المقاومة.

وأضاف :" نبارك العملية البطولية بالقرب من مدينة جنين والتي جاءت ردا طبيعيا وسريعا على جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة ودفاعا عن قدسنا وأقصانا وأبناء شعبنا"، مؤكداً أن تصاعد المقاومة والعمليات البطولية في الضفة الغربية يدلل على فشل الاحتلال في إجهاض المقاومة.

واستشهد شاب وأصيب 9 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد محاصرتها أحد المنازل في مخيم بلاطة، وسط اشتباكات مسلحة قادتها سرايا القدس- كتيبة نابلس.

فيما أصيب 4 "إسرائيليين" في عملية إطلاق نار قرب معبر الريحان شمال الضفة الغربية.