"كتيبة نابلس" تؤكد تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوة الصهيونية المقتحمة لمخيم بلاطة

أكدت سرايا القدس - كتيبة نابلس، مساء اليوم الثلاثاء13/6/2023م، خوض مقاتليها اشتباك مباشر مع قوة صهيونية تحصنت في محيط المنزل المحاصر وأمطرتها بصليات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة في صفوف القوة.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" بعون الله وقوته تعلن سرايا القدس - كتيبة نابلس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن تصدي مقاتلينا في مجموعات بلاطة لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة عصر اليوم الثلاثاء 13-6-2023م".

وأضافت:" فقد قام مجاهدونا في كتيبة نابلس - مجموعات بلاطة، باستهداف القوات الصهيونية الخاصة في حارة الحشاشين بالمخيم والتي قامت بمحاصرة منزل أحد المجاهدين"، مشيرة إلى أن مجاهديها الأبطال تصدوا بكل قوة واقتدار لقوات الاحتلال وأمطروها بصليات الرصاص والعبوات المتفجرة وحققوا إصابات مباشرة.

وأردفت السرايا:" إننا في سرايا القدس - كتيبة نابلس، نؤكد أننا كنا وسنبقى الدرع الحامي لأبناء شعبنا ومخيمنا البطل، وعلى عهد الشهداء القادة محمد الجنيدي وحسام اسليم وإبراهيم النابلسي وإسلام صبوح ونادر الريان وغيرهم من الشهداء الأبطال الذين لن تذهب دماؤهم هدراً بإذن الله تعالى".

وختمت السرايا بلاغها العسكري، قائلة:" سلاحنا مشرع في كل الساحات وجهادنا مستمر".