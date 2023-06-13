وصول الدفعة الأولى من حجاج غزة إلى مكة المكرمة

‏أعلن الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الثلاثاء، عن وصول الدفعة الأولى من حجاج المحافظات الجنوبية الى مكة المكرمة والبالغ عددهم ( ٩١٠ ) حاج وحاجة ترافقهم البعثات الإدارية والوعظية والطبية والاعلامية.

وأكد البكري، في تصريحات صحفية، أن جميع الحجاج بخير وصحة جيدة، مشيرًا إلى أن لجنة المطار كانت باستقبال الحجاج في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وجرى نقل جميع الحجاج الى مكة المكرمة باتوبيسات حديثة، حيث يرافق كل أتوبيس واعظ يقوم بشرح مناسك الحج والعمرة وكذلك مرافقه الحجاج بأداء عمرة القدوم بعد أخذهم قسط من الراحة.

وغادر اليوم حجاج الضفة المحتلة اليوم الثلاثاء 13/6/2023 المغادرة للديار الحجازية لأداء مناسك الحج ، في حين يغادر الفوج الثاني من حجاج قطاع غزة للديار الحجازية .

الإدارة العامة للمعابر والحدود، أعلنت عن مغادرة 2100 حاج، بواقع 42 حافلة، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الإدارة في بيانٍ صدر عنها، أنّ غداً الأربعاء سيُغادر نحو 1800 حاج بواقع 36 حافلة، داعيةً المواطنين لتجنب السفر من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا لتسهيل سفر الحجاج.

وأشار إلى أنّ معبر الكرامة يعمل 24 ساعة في كلا الاتجاهين.

ويشار إلى أن الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة بدأت بالمغادرة منذ الأمس عبر معبر رفح البري باتجاه مطار القاهرة الدولي، تمهيداً للانتقال إلى السعودية من أجل أداء فريضة الحج.

ومن المقرر أنّ تغادر الدفعات الأخرى خلال الأيام الأربعة المقبلة من خلال المعبر الفلسطيني المصري الوحيد الذي يسمح بسفر الحجاج، ثم بدخول العائدين القطاع.

900 حاج وحاجة فلسطينية، وغداً عدد مماثل، ثم 600 الأربعاء و500 الخميس.