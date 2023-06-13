"حماس" تنعى شهيد نابلس وتؤكد أن عمليات المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال

نعت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء13/6/2023م، الشهيد فارس عبد المنعم محمد حشاش (19 عامًا) الذي استشهد اليوم برصاص الاحتلال أثناء العدوان على مخيم بلاطة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن الهجمة الصهيونية الشرسة على المقاومين في الضفة الغربية وآخرها العدوان على مخيم بلاطة في نابلس لن تؤدي إلا لمزيد من الصمود والثبات، وسيخرج المقاومون من كل حدب وصوب، كما خرجوا في جنين اليوم، لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت:" ننعى الشهيد البطل/ فارس عبد المنعم محمد حشاش (19 عامًا) الذي استشهد اليوم برصاص الاحتلال أثناء العدوان على مخيم بلاطة".

وباركت "حماس" عملية المقاومة ضد المستوطنين وجنود الاحتلال في حاجز الريحانة الصهيوني قرب جنين، داعية شبابنا الثائر لمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة ضد الاحتلال دفاعاً عن شعبنا ومقدساتنا وأقصانا المبارك حتى زوال الاحتلال الفاشي وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

واستشهد شاب وأصيب 9 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد محاصرتها أحد المنازل في مخيم بلاطة، وسط اشتباكات مسلحة قادتها سرايا القدس- كتيبة نابلس.

فيما أصيب 4 "إسرائيليين" في عملية إطلاق نار قرب معبر الريحان شمال الضفة الغربية.