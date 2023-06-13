ميسي: لن أشارك في كأس العام 2026

فجّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مفاجأة، مفادها أن كأس العالم 2022 في قطر كانت الأخيرة له، وأنه لن يشارك في النسخة المقبلة عام 2026.

وبعد انتقاله إلى نادي انتر ميامي الأمريكي، أعلن ميسي في تصريحات تلفزيونية أنه لن يشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم.

وقال ميسي: "لعبت آخر كأس عالم في مسيرتي وتوجت به، لا أعرف ما سيحدث مستقبلاً لكن حالياً ليست لدي نية للمشاركة مجدداً".

وعاد ليؤكد مجددًا:" كما قلت سابقا. لم أغير رأيي بشأن ذلك. أود التواجد لمشاهدتها، لكنني لن أشارك".

وتوج المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم قطر 2022 للمرة الثالثة في تاريخ التانجو بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب فرنسا بركلات الترجيح، حصد خلالها ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في المونديال وبذلك يكون قد توج مرتين في تاريخه بافضل لاعب، حيث توج بها في بطولتي 2014 و2022.