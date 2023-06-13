"العمل بغزة" تصدر توضيحاً بشأن إصدار أو تجديد تصريح العمل بالداخل المحتل

أصدرت وزارة العمل في غزة، اليوم الثلاثاء13/6/2023م، مجموعة إرشادات مهمة عند إصدار تصريح عمل جديد في الداخل المحتل أو عند تجديد التصريح.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي :" عند الحصول على تصريح احتياجات اقتصادية سيتم إرسال رسالة قصيرة إلى رقم الهاتف المعتمد لدى وزارة العمل من مديرية العمل القريبة من مكان السكن تفيد بالسماح بالسفر عبر حاجز بيت حانون (إيرز).

وأضافت :" أنه عند الحصول على تصريح مشغل أو تجديد تصريح المشغل أو تحويل تصريح الاحتياجات الاقتصادية إلى مشغل يرجى تسليم صورة عن تصريح المشغل إلى مكتب العمل القريب من مكان السكن"

وطالبت الحاصلين على تصاريح احتياجات اقتصادية ولديهم سجلات تجارية حقيقية ولتجنب حجز التصريح عند تجديده، عليهم بالتوجه إلى أقرب مكتب عمل لتقديم خلوات الطرف.

وبينت وزارة العمل، في حالة سحب التصريح يجب ابلاغ المعبر ووزارة العمل، مضيفةً بأنه يمنع التوجه إلى حاجز بيت حانون إيرز إلا بعد وصول رسالة إلى رقم الهاتف المحمول المعتمد لدى وزارة العمل تسمح بالمغادرة.