"مبابي" يبلغ ادارة باريس بعدم التجديد

أكد الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، أنه لم يناقش أبدًا فكرة تمديد عقده مع الفريق الفرنسي.



ويرتبط مبابي بعقد مع سان جيرمان حتى 2024، مع بند بإمكانية التمديد لموسم آخر، بشرط موافقة اللاعب.



وبحسب تقارير فرنسية، فقد أبلغ مبابي، إدارة باريس، بأنه لن يفعل بند التمديد حتى 2025.



وأصدر مبابي بيانا، أبرزته صحيفة لو باريزيان، حيث قال "تم إبلاغ مجلس إدارة باريس منذ 15 يوليو/تموز 2022 بقرار عدم التمديد إلى ما بعد 2024".



وأضاف المهاجم الفرنسي "الرسالة المرسلة (خطاب الأمس) كانت تهدف فقط لتأكيد ما أبلغتهم به شفهيا في وقت سابق".



ويؤكد مبابي وممثلوه بأن اللاعب الفرنسي لم يطلب مغادرة باريس سان جيرمان أبدًا هذا الصيف.



واختتم مبابي وممثلوه "نرفض نشر هذه المراسلات في وسائل الإعلام، مما يهدف للإضرار بصورة اللاعب وإدارة المحادثات مع النادي".