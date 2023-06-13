لجان المقاومة تنعى شهيد نابلس وتبارك عملية جنين

نعت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الثلاثاء13/6/2023م، إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد فارس عبدالمنعم محمد حشاش الذي ارتقى خلال التصدي لاقتحام جيش العدو الصهيوني على مخيم بلاطة.

وقالت اللجان في تصريح صحفي:" إن جرائم العدو الفاشي ستزيد من عزيمة شعبنا وإرادته على مواصلة طريقه المعبد بدماء الشهداء على امتداد الأرض المباركة"، مشيدة بمقاومينا الأبطال في مخيم بلاطة الذين سطروا ملحمة بطولية، وتصدوا بكل بسالة وعنفوان لاقتحام العدو للمخيم وأكدوا جهوزيتهم واستعدادهم الدائم للتضحية والعطاء والصمود في وجه كل مخططات العدو الخبيثة.

وفي نفس السياق، باركت لجان المقاومة العملية الفدائية بالقرب من مدينة جنين، مؤكدة أن العملية ردا طبيعيا وفعليا وسريعا على جريمة العدو في مخيم بلاطة وجرائمه المتصاعدة بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا وأرضنا.

كما أكدت أن العملية الفدائية في جنين تؤكد أن مقاومتنا حاضرة ومتأهبة في مواجهة العدوان الصهيوني المتصاعد بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا.

ودعت إلى تصعيد العمل والفعل المقاوم بكافة أشكاله ليعلم العدو المجرم أن دم الشهداء يشكل لنا منارة ونبراس على طريق الحرية والخلاص.

واستشهد شاب وأصيب 9 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد محاصرتها أحد المنازل في مخيم بلاطة، وسط اشتباكات مسلحة قادتها سرايا القدس- كتيبة نابلس.

فيما أصيب 4 "إسرائيليين" في عملية إطلاق نار قرب معبر الريحان شمال الضفة الغربية.