محدث بالفيديو والصور 4 إصابات .. تفاصيل عملية إطلاق النار في العملية الفدائية قرب جنين

أفادت مصادر عبرية، مساء اليوم الخميس، بإصابة 4 مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب معبر الريحان شمال الضفة الغربية.

وحسب "إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية"، فقد أصيب 4 إسرائيليين بزعم عملية إطلاق نار استهدفت مركبة "إسرائيلية" قرب جنين.

وأوضحت مصادر عبرية، أنه تم العثور على المزيد من المصابين في صفوف المستوطنين محيط حاجز الريحانة، أثناء عمليات البحث عن منفذ عملية إطلاق النار.

وفي التفاصيل، قالت القناة 14 العبرية: إن "مركبة مسرعة أطلقت النار تجاه شاحنة إسرائيلية ثم أطلقت النار مرة أخرى تجاه مركبة إسرائيلية، أسفرت عن 4 إصابات حتى الآن، حيث أصيب مستوطن بجروح في يده ووصل إلى معبر الريحان، وهناك بين 3 أو 4 مصابين آخرين في مكان الحادث بحالة طفيفة".

وأضافت: "على ما يبدو قام منفذو عملية إطلاق النار بحرق سيارتهم في مدينة يعبد جنوب جنين".

ووفق الاعلام العبري، فإن منفذ العملية انسحب من مكان العملية بسلام.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "‏تعرضت مركبة للمستوطنين، لإطلاق نار من مركبة فلسطينية مسرعة، بالقرب من معبر ريحان قرب جنين - المسلحون واصلوا طريقهم وأطلقوا النار بعد ذلك نحو مركبة عسكرية وحدث تبادل لإطلاق النار، وتطارد القوات الآن المسلحين". حسب زعمه.





يتبع..