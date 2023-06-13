آخر تطورات انتقال كانتي إلى اتحاد جدة

أكمل الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، اليوم الثلاثاء، عملية انتقاله إلى صفوف اتحاد جدة.



وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل تويتر "وقع نجولو كانتي، اليوم الثلاثاء، عقود انتقاله لاتحاد جدة".



وأضاف "الصفقة حسمت وستعلن رسميا في وقت قريب".



وتابع "يقترب راتب كانتي من 100 مليون يورو، وخضع اللاعب الفرنسي بالفعل للجزء الأول من الفحوصات الطبية".



وسبق أن ذكرت تقارير صحفية بأن عقد نجولو كانتي، البالغ من العمر 32 عاما، مع اتحاد جدة لمدة موسمين، مع إمكانية إضافة موسم ثالث.



يذكر أن نادي اتحاد جدة، أعلن الأسبوع الماضي، التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قادما من ريال مدريد.



ويتطلع اتحاد جدة لإبرام صفقات مميزة هذا الصيف، من أجل الاستعداد للمشاركة المنتظرة في كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية.