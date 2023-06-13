هل تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي- كم قيمة تعاقد ريال مدريد مع مبابي، انتشرت أحاديث عدة مفادها أن النجم الفرنسي كيليان مبابي وجه رسالة إلى ناديه بعدم نيته تفعيل عقده للموسم المقبل، الأمر الذي زاد من تكهنات قرب تعاقد ريال مدريد معه هذا الموسم بمبلغ قد يصل إلى 150 مليون يورو، لكن لا يوجد أي تحرك الآن من قبل إدارة النادي الملكي للتأكيد عن هذا الأمر.

هل انتقل مبابي لريال مدريد؟

هل انتقل مبابي لريال مدريد؟ حتى هذه اللحظة لم ينتقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني بالرغم من نية الأخير تمديد تعاقده، أبلغ المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي إدارة باريس سان جيرمان، بأنه لن يقوم بتفعيل العام الإضافي الذي يسمح له بتمديد عقده معه حتى عام 2025، وجدد باريس سان جيرمان عقد مبابي في صيف العام 2022 لمدة موسمين، مع بند يتيح للاعب إمكانية التجديد لموسم ثالث بحيث ينتهي العقد في 2025، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حقيقة انتقال كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

هل تعاقد الريال مع مبابي؟

معظم المصادر الرياضية تؤكد أن كيليان مبابي لن يجدد تعاقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان، وأكدت تقارير أخرى، أن سان جيرمان سيفتح الباب أمام رحيل مبابي هذا الصيف إذا فشلت المفاوضات بين الطرفين في تمديد ارتباطهما بحلول 31 يوليو المقبل، فكل التقارير الآن تؤكد وجود تحرك من قبل إدارة ريال مدريد للتعاقد مع الغزال الفرنسي، لكن حتى اللحظة لا تأكيدات على ذلك.

ريال مدريد ومبابي

ريال مدريد ومبابي، كان كيليان مبابي قد وعد إدارة ريال مدريد بالانتقال لهم مجانا الموسم الماضي قبل أن يفاجئ الريال بتمديد عقده موسمين آخرين مع موسم ثالث اختياري الأمر الذي أثار غضب فلورنتينو بيريز ومسؤولون في إدارة الملكي وقالوا حينها أنهم لن يتعاقدوا مع مبابي مرة أخرى قبل أن يتراجعوا وينوون التعاقد معه مرة أخرى، هل تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي- كم قيمة تعاقد ريال مدريد مع مبابي.