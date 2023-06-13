بالفيديو إصابتان احداها بالصدر إثر محاصرة قوات الاحتلال لمنزل في مخيم بلاطة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء 13-6-2023، إصابة مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المتواصل على مخيم بلاطة في مدينة نابلس.

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أن حالة الإصابتان الأولى بالصدر والثانية بالكوع والفخذ، مبينة أن الوضع الصحي لهما مستقر.

بدورها، قالت مصادر محلية :" إن قوات الاحتلال حاصرت أحد المنازل في مخيم بلاطة وأطلقت النار وصواريخ محمولة على الكتف، وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين، فيما تم تفعيل صافرات الإنذار في المخيم".

وأشارت إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين فلسطينيين مع قوة خاصة تابعة للاحتلال في أعقاب اقتحامها مخيم بلاطة بنابلس.

وبحسب المصادر ذاتها، انتشرت وحدات قناصة الاحتلال في محيط مخيم بلاطة بنابلس.