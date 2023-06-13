الهلال السعودي يسعى لضم نجم ليفربول

كشفت تقارير دولية، اليوم الثلاثاء 13-6-2023، عن أن نادي الهلال السعودي يسعى لضم النجم الدولي ولاعب ليفربول البرازيلي روبرتو فيرمينو، للموسم القادم.

وبحسب التقارير، انتهى عقد فيرمينو مع ليفربول، بنهاية الموسم المنقضي، وبالتالي يمكن للهلال التعاقد مع صاحب الـ31 عاما في صفقة انتقال حر.

ووفقاً لمختصين بأخبار الانتقالات، عرض الهلال على فيرمينو، عقدا لمدة موسمين بالإضافة إلى آخر إضافي، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.

وبدوره، قال الصحفي إكرام كونور: "إن الهلال سيعرض على فيرمينو راتبا سنويا يبلغ 30 مليون دولار".

ويرتبط اسم فيرمينو بالانتقال إلى أندية أخرى، أبرزها ريال مدريد الإسباني الذي يبحث عن بديل لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة المنتقل حديثا لنادي الاتحاد السعودي.

ويُشار إلى أن المهاجم البرازيلي شارك تحت قيادة مدربه الألماني، يورغن كلوب، في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020 ودوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 وكأس العالم للأندية عام 2019.