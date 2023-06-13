سلامة معروف يكشف عن مستجدات صرف المنحة القطرية لشهر يونيو 2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:02 م
13 يونيو 2023
سلامة معروف يكشف عن مستجدات صرف المنحة القطرية لشهر يونيو 2023
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كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، عن تفاصيل صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة خلال النصف الأول من يونيو/ حزيران الجاري.

وقال معروف في تصريحات إذاعية: إن المنحة القطرية على حالها ولا يوجد أي تغيير أو تبديل فيما يتعلق بمبلغ أو آلية صرفها، وستُصرف خلال النصف الأول الشهر الجاري.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أعلن أن منحة المساعدات النقدية سيتم صرفها خلال النصف الأول من شهر يونيو (6)، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

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