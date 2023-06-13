مواد غذائية تحمي من أمراض القلب..!

حدد العديد من الخبراء في مجال الصحة، مؤخراً، خمس مواد غذائية تخفض من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب الخبراء، فهناك العديد من الأغذية التي من الممكن أن تمنع الإصابة بأمراض القلب، وهي كما يلي:

- الكركم:

تحمي المركبات الموجودة في الكركم القلب من تصلب الشرايين لدى المرضى المصابين بالنوع الثاني من داء السكري.

- أوميغا-3 :

يجب أن يحتوى النظام الغذائي على كمية كافية من الأحماض الدهنية الصحية. وهذه الأحماض موجودة في أسماك السلمون والتونة والسردين والرنكة، لذلك يجب تناولها 2-3 مرات في الأسبوع. كما توجد هذه الأحماض في مصادر نباتية مثل اللوز والجوز وبذور الكتان والشيا وفول الصويا.

- الشوكولاتة:

اكتشف بعض العلماء في جامعة كامبريدج أن تناول الشوكولاتة الداكنة يخفض كثيرا من خطر الإصابة باضطراب نبض القلب.

- الشاي الأخضر:

وأظهرت دراسة شارك فيها 40530 يابانيا، أن الأشخاص الذين يتناولون في اليوم 5 أكواب وأكثر من الشاي الأخضر ينخفض عندهم خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 26 بالمئة مقارنة بالآخرين.

- المواد الغنية بالمغنيسيوم:

تعتبر المواد الغنية بالمغنيسيوم كالخضروات الورقية الداكنة، والمكسرات، والبذور، والفاصوليا، والبقوليات والأفوكادو، فجميعها مصادر جيدة للمغنيسيوم وتؤثر إيجابيا في القلب والأوعية الدموية.