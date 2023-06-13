الكشف عن تزايد الاستقالات في صفوف ضباط شرطة الاحتلال

كشفت مصادر عبرية مُطلعة، اليوم الثلاثاء 13-6-2023، عن وجود زيادة في عدد الاستقالات لدى ضباط شرطة الاحتلال بعد تولي وزير ما يسمى بـ"الأمن القومي" المتطرف ايتمار بن غفير مسؤولية هذا الجهاز.

وقالت المصادر العبرية: "إن 11 قائد من قادة شرطة الاحتلال "الاسرائيلي" من أصل 19 هم الهرم القيادي الاعلى للشرطة استقالوا من "قيادة الشرطة".

وقام الضباط الـ11 بالاستقالة بعد أن جمعتهم صورة التقطت لهم مع القائد العام لشرطة الاحتلال كوبي شبتاي.

وبحسب المصادر، زادت الاستقالات بعد حضور ايتمار بن غفير الى الوزارة التي غير اسمها من وزارة "الأمن الداخلي" إلى "وزارة الأمن القومي".

وقال 5 من قادة شرطة الاحتلال السابقين: "إن حضور بن غفير في الوزارة أصبح يشكل خطراً على الأمن القومي".