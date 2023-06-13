خبير يفند أسطورة كمية الماء اللازمة للإنسان

دعت دراسات وتقارير صحية عديدة، إلى الإكثار من شرب الماء، خاصة في الطقس الحار، ولكن هل لهذا الأمر أساس علمي، لكن هناك خبراء فندوا تلك الأساطير.

الدكتور ألكسندر مياسنيكوف بدد "هذا الوهم" ويحدد كمية الماء التي يجب أن يشربها الإنسان فعلاً.

وقال الدكتور: "الماء، ليس فقط ما نشربه بل هو موجود في الطعام الذي نتناوله وفي الخبز والحساء والخضروات، بالإضافة إلى 400-500 مليلتر ينتجها الجسم نتيجة العمليات الكيميائية الحيوية، وكذلك القهوة والشاي والعصائر".

وأشار إلى أنه لإرواء العطش من الأفضل شرب الماء الصافي، لأن وجود السكر في المشروبات يثير الشعور بالعطش دائما.

وختم: "تحتوي القهوة وكذلك الشاي على الكافيين الذي له خصائص مدرة للبول. أي أن تناولهما يؤدي إلى جفاف الجسم".