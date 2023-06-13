اتحاد المقاولين يعلن تفاصيل قرار إنهاء مقاطعة عطاءات "الأونروا"

أنهى اتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة اليوم الثلاثاء ١٣/٦/٢٠٢٣م قرار مقاطعة عطاءات "الأونروا" بعد مفاوضات نقابية طويلة انتهت بتحقيق مطالبهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نفذه اتحاد المقاولين أمام مقر الاتحاد غرب مدينة غزة.

وأعلن المهندس علاء الدين الأعرج رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين الإنهاء الكامل والفوري لإجراءات المقاطعة ضد مكتب “الأونروا" غزة الإقليمي بعد تحقيق مطالبهم.

وأشار الأعرج، إلى بنود الاتفاق يكمن في مخاطبة مكتب غزة الإقليمي للسلطة الفلسطينية وطالبتها بإعفاء المقاولين من ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشاريع الأونروا.

وطالب الأعرج عدم الإخلال بشروط عقد البناء الموحد ، وتطبيق آلية دعم للمساعدة في إصدار أرقام الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمشاريع الجديدة من وزارة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المنطقة.

وأضاف الأعرج " الترتيب مع محامي مستشار مستقل للتشاور مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين، ومقاولي غزة بشأن التحسينات المطلوبة للشروط التعاقدية بموجب عقد البناء الموحد الخاص بالأونروا وتقديمها إلى الرئاسة في عمان للنظر فيها .

ووفقاَ لدليل مشتريات الأونروا تابع الأعرج حديثه " يقوم مكتب غزة الإقليمي عن كثب بمراقبة آلية تقدير التكلفة وترسية العطاءات في عملية تقديم لضمان تطبيق مبدأ " أفضل قيمة مقابل المال" بشكل صحيح في غزة.

وأفاد الأعرج ، يوافق مكتب غزة الإقليمي على إجراء عمليات وساطة طوعية منفصلة مع شركتي الوثبة وحمد ، حيث يرشح كل من مكتب غزة الإقليمي والمقاول وسيطاً ، ويعين المرشحان للوساطة عضواً ثالثاً لتشكيل لجنة وساطة.

وشكر الأعرج جميع الجهات التي وقفت مع الاتحاد في خطواته النضالية.

ويشار إلى أن اتحاد المقاولين الفلسطينيين قاطع للمرة الثانية عطاءات الأونروا للمشاريع ، وبدأت بتاريخ 23/1/2023م مفاوضات نقابية صعبة بين اتحاد المقاولين كمظلمة لكل الشركات وبين مكتب غزة الإقليمي بوكالة الغوث وبعد تدخل وسطات وزانة من وزارة الأشغال العامة ولجنة المتابعة الحكومية والمنظمات الأهلية.