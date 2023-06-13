بالفيديو انفجار بمحطة وقود في صعيد مصر

وقع انفجار هائل في محطة وقود، اليوم الثلاثاء 13-6-2023، في منطقة المعنا، التابعة لدائرة بندر قنا في صعيد مصر.

ونقلت وسائل الإعلام المصرية، عن مصادر في الدفاع المدني المصري، أنه تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

وبدورها، انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا إلى مكان الحريق على الفور للسيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتبين "إصابة فتحي كمال العبد، 55 عاما، حروق متفرقة، وتم نقله إلى مستشفى قنا الجامعي".

وكانت البداية عندما تلقت قوات الأمن إخطارا يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في محطة بنزين، في منطقة المعنا ببندر قنا.

جدير ذكره أن الجهات المختصة حررت محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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