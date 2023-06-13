قوات الاحتلال تستولي على عشرات الدونمات جنوب قلقيلية

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 على 70 دونماً من أراضي قرية عزون عتمة التي تقع خلف جدار الفصل العنصري جنوب قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدرت قوات الاحتلال قراراً بالاستيلاء على أراض تابعة لقريتي عزون عتمة، ومسحة المجاورة للقرية والتابعة لمحافظة سلفيت.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن القرار يتضمن الاستيلاء على 70 دونماً بمنطقة "خلة أبو عتمة" والمزروعة بأشجار الزيتون، بهدف إنشاء 192 وحدة استيطانية جديدة لصالح مستوطنة "شعاري تكفاه"، الجاثمة على أراضي القرية.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مصادرة ممتلكات وأراضي المواطنين الفلسطينيين وتدشين بؤر استيطانية بهدف التوسع الاستيطاني وضم الضفة وجعلها تحت السيادة "الإسرائيلية".