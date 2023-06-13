ضجة امتحانات الثانوية العامة في فلسطين...أين تكمن المشكلة…؟

منذ سنوات، يشتكي ويتذمر طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" في فلسطين من صعوبة بعض أسئلة الاختبارات، معتبرين أنّ بعض الأسئلة فوق المستوى وخارج المألوف، وهو ما يدعو وزارة التربية والتعليم العالي للوقوف جدياً على حل هذه الشكلة.

وأمس الاثنين، أحدث اختبار اللغة الإنجليزية "الورقة الأولى" ضجة كبيرة بين أوساط طلبة الثانوية العامة الذين اعتبروه فوق مستواهم، لاسيما في الأسئلة الخارجية، وسط أسئلة من معظمهم، هل من يضع أسئلة الامتحان هدفه تعجيز الطلبة أو الانتقام منهم؟

المختص التربوي أ. محمد الحطاب، يرى أن بعض أسئلة اختبار اللغة الإنجليزية" الورقة الأولى" خارج المألوف أو فوق مستوى معظم الطلبة لاسيما القطعة الخارجية، وفي المقابل كانت هناك أسئلة سهلة ومُتاحة للجميع يتمكن من حلها غالبة الطلبة في جميع الأفرع.

وقال أ. الحطاب في مقابلة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بالرغم من الضعف العام في مستوى معظم طلبة الثانوية العامة في اللغة الإنجليزية، وعدم الاهتمام بها بالشكل المطلوب، إلا إن امتحان أمس خاصة في القطة الخارجية كان صعباً وفوق مستوى وقدرات الكثير من الطلبة، وهو أمر عبر عنه الطلاب بالتذمر والشكوى.

وأضاف: " العام الماضي كان هناك مشكلة، والعام الجاري طرأت ذات المشكلة، فإن هذا الأمر يحتاج إلى علاج يكون مستمراً".

وعن كيفية تجاوز المشكلة، أشار إلى إمكانية لجوء لجنة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، لزيادة عدد الأسئلة السهلة والمباشرة والمتاحة لجميع الطلبة، حتى يتمكن الطالب الضعيف من الإجابة عليها، وتخفيض عدد الراسبين في المبحث، إضافة إلى اقتناع الطالب أن الاختبار لا يكون دائما ضمن توقعات مدرس أو ما شابه، وإنما يلزمه دراسة واجتهاد، ناهيك عن محاولة تحسين ورفع مستوى الطلبة في القراء والكتابة وفهم اللغة الإنجليزية قد يحل جزءاً كبيراً من المشكلة التي تواجههم، وتأسيس الطلبة من مراحلهم الدراسية الأولى، منوهاً إلى أن استمرار الحال يؤدي إلى تكرار المشكلة في الأعوام المقبلة.

وتابع المختص التربوي: "الضجة التي حدثت في مبحث اللغة الإنجليزية تدعو الجميع للوقوف عند مسؤولياته والاستفادة من التجارب السابقة والخبرات في الميدان بما يحقق مصحة المسيرة التعليمية للطالب والمؤسسة التعليمية".

وتذمر طلبة الثانوية العامة –التوجيهي- 2023 في قطاع غزة، أمس الاثنين 12 مايو 2023، من صعوبة اختبار اللغة الإنجليزية "ورقة أولى"، مؤكدين أن الأسئلة وُضعت بشكل غير مباشر وبعضها من خارج المنهج، وتحتاج إلى جهد ووقت كبيرين للإجابة عليها، كما أنها لا تُراعي الفروقات الفردية.

وأعرب الطلبة "فرع الأدبي" عن أملهم أن تأتي أسئلة اختبار اللغة الإنجليزية الورقة الثانية مباشرة وأكثر سهولة.

وأقدمت بعض المدارس في قطاع غزة على تمديد الوقت المُحدد للاختبار من الوزارة ما يدل على صعوبة الامتحان وطول أسئلته.

وقالت إحدى طالبات الثانوية العامة: إن الاختبار كان دقيقاً جداً ويحتاج إلى تركيز وجهد كبيرين خاصة في الفقرة الخارجية، مضيفا: "الأسئلة من داخل المنهج لكنها وُضعت بشكل غير مباشر".

واستدركت الطالبة: "استنفذت الوقت حتى آخر دقيقة لأتمكن من حل الأسئلة، لأنها تحتاج إلى جهد وتركيز كبيري.".

وقال طالب آخر: إن الامتحان ليس سهلاً، وأجواء الامتحان ليس جيدة، والوقت لم يسعفنا لحله، الأسئلة كثيرة وتحتاج إلى وقت أطول".

وأضافت طالبة أخرى، أن اختبار اللغة الإنجليزية ورقة أولى كان صعباً جداً، لم يراع الفروقات الفردية بين الطلبة، ولا يُمكنه حل الأسئلة سوى الطلبة المتميزين".

وتابعت: "الأسئلة الخارجية فاقت عن التي وضعت من داخل المنهج".

وقالت طالبة أخرى: إن أسئلة الامتحان جاءت بشكل غير مباشرة، ولا تُراعي الفروقات الفردية، ما زاد من توتر الطلبة"، معربة عن أملها أن تكون أسئلة الورقة الثانية أكثر سهلة ومباشرة".

وتوجَّه صباح يوم الأربعاء الماضي 87,817 ألف طالب وطالبة من جميع محافظات الوطن لتقديم امتحانات الثانوية العامة 2023 "التوجيهي" من بينهم نحو 38.880 في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الثانوية العامَّة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري يونيو/ حزيران 2023.