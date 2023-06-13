هيئة الأسرى: الأسير ثائر عويضات يرقد في مستشفى سجن الرملة



أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء 13/6/2023 ، أن الأسير ثائر خالد عمر عويضات (28 عاما) من مخيم عقبة جبر/ أريحا، ما زال يرقد في ما يسمى بعيادة سجن الرملة. حيث أصيب برصاص الاحتلال لحظة اعتقاله بعدة أماكن بجسده، منها إصابة خطيرة بالراس و3 رصاصات بيده الشمال ورصاصتين بقدمه.

و كان جيش الاحتلال قد اقتحم مخيم عقبة جبر بتاريخ ال 06/ شباط- فبراير /2023، و اغتال خمسة شبان، وهم: رأفت وائل عوضات، ومالك عوني لافي، وأدهم مجدي عوضات، وإبراهيم عويضات، وثائر عوضات، وأصابت آخرين، هما حسن وعلاء عوضات، واعتقلتهما، واحتجزت جثامين الشهداء الخمسة، ليتبين بعد 10 أيام أن ثائر ما زال على قيد الحياة و يتواجد في إحدى مستشفيات الداخل المحتل.

و قال محامي الهيئة فواز شلودي بعد زيارته للأسير، أن عويضات ما زال موقوفا ويتواجد حاليا بمستشفى الرملة، ويتلقى العديد من الادوية والعلاج الطبيعي، ومن المقرر أن تعقد له محاكمة بتاريخ 05/07/2023.