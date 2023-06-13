صادق الخضور تعقيباً على صعوبة امتحان اللغة الانجليزية : الرسالة وصلت !

أكد صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء 13/6/2023 أنه تم رصد ردود فعل الطلبة والتعامل معها بكل جدية ، مؤكداً أنه في حال وجود تقاطعات وملاحظات موضوعية يتم منحها كل الاهتمام..

وبين أنه تم رصد كل الملاحظات والجهات المختصة تدرسها وفي حال وجود حاجة لاتخاذ إجراء لصالح الطلبة فإن الوزارة لا تألو جهداً.

وطمأن الخضور الطلبة بأن الملاحظات وصلت والرسالة وصلت وذلك بعيداً عن بعض ما جاء في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشار إلى أن ضجة كبيرة سيطرت على وسائل الإعلام المختلفة ، جراء صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية ، وعدم مراعاتها للفروق الفردية .