سرايا القدس- كتيبة جنين تكشف تفاصيل رصد قوة خاصة للاحتلال في المدينة وإفشال مهمتها

أكدت سرايا القدس- كتيبة جنين، صباح اليوم الثلاثاء 13-6-2023، أن مجاهديها اكتشفوا قوة خاصة للاحتلال وأطلقوا النار عليها بشكل مباشر وأفشلوا مهمتها خلال اقتحامها مدينة جنين.

وقالت كتيبة جنين في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "حاولت قوة خاصة من جيش العدو التسلل للحي الشرقي من مدينة جنين فجر اليوم في محاولة لاغتيال أحد المقاومين، وفور اكتشافها تم استهدافها بصليات كثيفة من الرصاص".

وأضافت: "تصدى مجاهدونا لقوات وآليات الاحتلال، التي وصلت لسحب القوة الخاصة، كما تمكن مجاهدونا بعون الله وتوفيقه من توجيه ضربات مكثفة صوب قوات الاحتلال وآلياته التي تمركزت في الحي الشرقي وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة محققين إصابات مباشرة".

ووجهت الكتيبة التحية لأهل جنين بقولها: "يا أهلنا في مدينة جنين ومخيمها الصامد.. مخيم جنين البطولة والفداء.. أنتم صمام الأمان والدرع الحامي لأبنائكم المجاهدين الذين يبذلون دماءهم لصد عدوان هذا العدو الغاشم على أبناء شعبنا".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

"قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ"

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة جنين

اكتشاف قوة خاصة وإفشال مهمتها

حاولت قوة خاصة من جيش العدو التسلل للحي الشرقي من مدينة جنين فجر اليوم في محاولة لاغتيال أحد المقاومين، وفور اكتشافها تم استهدافها بصليات كثيفة من الرصاص.

وتصدى مجاهدونا لقوات وآليات الاحتلال، التي وصلت لسحب القوة الخاصة، كما تمكن مجاهدونا بعون الله وتوفيقه من توجيه ضربات مكثفة صوب قوات الاحتلال وآلياته التي تمركزت في الحي الشرقي وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة محققين إصابات مباشرة.

يا أهلنا في مدينة جنين ومخيمها الصامد.. مخيم جنين البطولة والفداء.. أنتم صمام الأمان والدرع الحامي لأبنائكم المجاهدين الذين يبذلون دماءهم لصد عدوان هذا العدو الغاشم على أبناء شعبنا.

عملياتنا مستمرة وجهادنا ماض

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة جنين