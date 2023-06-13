روسيا تشن هجوماً مضاداً في زابوريجيا

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء 13-6-2023، البدء في شن هجوم مضاد في الجنوب وبالأخص في منطقة زابوريجيا، مع اندلاع معارك وُصفت بالشرسة على هذا المحور.

ووفقا لمصادر عسكرية في الجيش الروسي بالجبهة الجنوبية، بدأت القوات الروسية هجوما مضادا على أعتاب محيط فريميفسك.

وأوضحت المصادر العسكرية ذاتها، أنه تقدمت مركبات الفرقة 127 نحو ما تبقى مع منطقة زابوريجيا.

وبحسب خبراء، "ستكون هذه الجبهة محورا لتحول كبير في الحرب الروسية الأوكرانية".

ويشهد المحور الجنوبي في الوقت الحالي التركيز الأكبر من جانب قوات كييف في هجومها المضاد، فخلال الأيام الماضية شنت أوكرانيا العشرات من الهجمات المنظمة.

هذه الهجمات تهدف إلى محاولة اختراق التحصينات الروسية في محيط الأقاليم الجنوبية، بالأخص خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك.

جدير ذكره أنه ترى روسيا أن السيطرة على زابوريجيا، أنها "خطوة لتأمين الأقاليم الجنوبية بالكامل"، بينما يرى المعسكر الأوكراني، أنها "خطوة من جانب موسكو لابتزاز الغرب من خلال المحطة النووية وتعرضها للخطر".