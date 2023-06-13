هدوء نسبي في السودان مع استمرار جهود إنهاء القتال

يشهد السودان، اليوم الثلاثاء 13-6-2023، هدوءاً نسبياً في جبهات القتال بين قوات الجيش والدعم السريع.

وبدورها، أفادت مصادر في مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بأن رئيسه عبد الفتاح البرهان، لم يوافق على مقترحات للوسطاء الأفارقة بشأن عقد لقاء مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار: "إن ما يحدث في البلاد تمرد وليست حربا أهلية، مؤكدا أن الحكومة تسعى لمعالجته.

وكان أعلن قائد قوات الدعم السريع دعمه الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة، برئاسة فولكر بيرتس، الذي يرفض الجيش السوداني التعامل معه.

وأعربت قوات الدعم السريع عن ترحيبها بمشاركة المدنيين في محادثات جدة السعودية، والانخراط في مفاوضات سياسية لحل الأزمة السودانية.

يُشار إلى أنه منذ بدء النزاع في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أبرم الجانبان أكثر من اتفاق لوقف النار، سرعان ما كان يتم خرقها.