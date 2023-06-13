وفاة حاجة من غزة قبل توجهها لأداء فريضة الحج فجر اليوم

أعلنت المصادر المحلية اليوم الثلاثاء 13/6/2023 ، وفاة الحاجة جميلة ارحيم "أم عبد الله من غزة قبل توجهها لأداء فريضة الحج فجر اليوم.

ويشار الى ان الدفعة الاولى من حجاج قطاع غزة بدأت بالمغادرة منذ الأمس عبر معبر رفح البري باتجاه مطار القاهرة الدولي، تمهيداً للانتقال إلى السعودية من اجل أداء فريضة الحج.

ومن المقرر أنّ تغادر الدفعات الأخرى خلال الأيام الأربعة المقبلة من خلال المعبر الفلسطيني المصري الوحيد الذي يسمح بسفر الحجاج، ثم بدخول العائدين القطاع.

900 حاج وحاجة فلسطينية، وغداً عدد مماثل، ثم 600 الأربعاء و500 الخميس.