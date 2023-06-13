بكر لـ "فلسطين اليوم": إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر شمال غزة

أُصيب صياد برصاص زوارق الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، أثناء عمله بمهنته في عرض شمال مدينة غزة.

وأفاد منسق لجان الصيادين زكريا بكر، بإصابة الصياد جعفر حسن بكر برصاصتين مطاطيتين من زوارق الاحتلال استقرتا في قدمه وبطنه قرب منطقة الواحة شمال قطاع غزة، إضافة إلى أضرار كبيرة لحقت بمركبته جراء استهدافها بالأعيرة النارية، مشيراً إلى أن أنه جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وذكر بكر في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الصياد كان يعمل في المنطقة المسموح بها على بعد ثلاثة أميال، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بالاتفاقيات والقوانين.

وتتعمد قوات الاحتلال يوميا استهداف الصيادين والمزارعين لحرمانهم من ممارسة عملهم وتحصيل لقمة عيشهم من خلال إطلاق النار وقنابل الغاز السام باتجاههم.