ضابطان "إسرائيليان" يسرقان سيارتين و4 أسلحة من قاعدة عسكرية…؟!

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء 13-6-2023، أن ضابطين من جيش الاحتلال تنكرا ونجحا في سرقة سيارتي جيب و4 أسلحة من إحدى القواعد العسكرية دون أن يعترضهم أحد، في فشل أمني جديد.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "في إطار اختبار الجهوزية تنكر اثنان من الضباط في الجيش "الإسرائيلي" بزي مدني ودخلا إلى قاعدة تدريب لواء "الناحال" دون أي تصريح".

وأضافت القناة العبرية:" قام الضابطان بسرقة سيارتي "جيب" و 4 أسلحة دون أن يعترضهم أحد، في فشل أمني جديد لدى الجنود في جيش الاحتلال".

ويُشار إلى أن ذلك يأتي بعد مناورة ضخمة نفذها جيش الاحتلال الصهيوني تحت اسم "اللكمة القاضية" واستمرت لمدة أسبوعين، وشملت مختلف أذرع وأسلحة وقطاعات الجيش.

جدير ذكره أن الاختبارات اليومية تثبت يوماً بعد يوم وجود فشل أمني وعملياتي لدى جيش الاحتلال وخاصة بعد عملية معبر "نيتسانا" على الحدود المصرية والتي قتل فيها 3 جنود "إسرائيليين".