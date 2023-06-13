اصطدام ناقلتي نفط في إركوتسك الروسية

أعلنت السطات الروسية في منطقة أركوتسك، اليوم الثلاثاء 13-6-2023، أن ناقلة محملة بالنفط اصطدمت بناقلة أخرى كانت تخضع لأعمال صيانة في نهر "لينا".

وبدوره، قال حاكم منطقة إيركوتسك، إيغور كوبزيف: "إن حالة الطوارئ فرضت في المنطقة التي اصطدمت فيها ناقلتان أمس الاثنين على نهر "لينا" بالقرب من قرية أليكسيفسك بمنطقة إيركوتسك.

وبحسب كوبزيف، فقد كانت إحدى السفن في تلك اللحظة قيد الإصلاح في الميناء، والثانية -التي تسمى بـ"إروفي خاباروف" - كانت تقل الوقود.

وأدى التصادم إلى إتلاف أحد الخزانات التي كانت تحتوي على أكثر من 100 طن من الوقود، ما تسبب في تسرب كميات من الوقود إلى النهر.

ومن جانبها، تمكنت الأجهزة المختصة من نقل الوقود إلى خزان آخر، وبدأت العمل على معالجة آثار الحادث.