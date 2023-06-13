بالفيديو لحظات تحبس الأنفاس.. اعتقال بريطاني تسلّق 73 طابقاً دون معدات حماية!

اعتقلت السلطات الكورية الجنوبية شاباً بريطانيا بعد تسلقه برج "لوت وورلد"، بلا أي معدات، ووصوله إلى الطابق الـ 73.

وانتشرت تقارير حول إقدام شاب في العشرينات من عمره، على تسلق المبنى الذي يعتبر خامس أطول بناء في العالم، والمكون من 123 طابقاً دون أي معدات ووسائل حماية.

ووصلت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحدث وأنقذت الشاب عن طريق استخدام قمرة خاصة بالصيانة متواجدة في البناء، ليتم بعد ذلك إدخال الشاب إلى داخل البناء.

وسلمت فرق الإنقاذ الشاب إلى الشرطة بعد معاينته من قبل الأطباء الذين أكدوا وجود جرح في ركبته اليمنى. وفق البيان الصادر عن محطة سونغبا للإطفاء في العاصمة "سيئول".