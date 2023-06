مبابي يُفاجئ سان جيرمان بقرار رفض التجديد وريال مدريد يتأهب

أبلغ المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي إدارة باريس سان جيرمان، بأنه لن يقوم بتفعيل العام الإضافي الذي يسمح له بتمديد عقده معه حتى عام 2025.

وجدد باريس سان جيرمان عقد مبابي في صيف العام 2022 لمدة موسمين، مع بند يتيح للاعب إمكانية التجديد لموسم ثالث بحيث ينتهي العقد في 2025.

ولكن مبابي لا ينوي البقاء بعد نهاية عقده في يونيو 2024، ما يعني أن اللاعب سيرحل مجاناً بعد عام واحد، إذا لم يمدد بقاءه مع الفريق.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن باريس سان جيرمان متفاجئ ومتعب من قرار مبابي، ويريد أن يظهر موقفا ثابتا هذه المرة، والقرار هو إما أن يمدد مبابي عقده هذا الصيف، أو سيتم بيعه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت تقارير أخرى، أن سان جيرمان سيفتح الباب أمام رحيل مبابي هذا الصيف إذا فشلت المفاوضات بين الطرفين في تمديد ارتباطهما بحلول 31 يوليو المقبل.

وكان مبابي قد أطلق قنبلة في الميركاتو الصيفي الماضي بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان بعدما كانت كل التقارير تشير إلى انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد وهو ما أغضب جماهير وإدارة النادي الملكي.

وحينها، أكد رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أن مبابي تعرض لضغوط لتجديد عقده مع سان جيرمان، وترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية انضمام النجم الفرنسي إلى صفوف "الميرينغي" في المستقبل.

🚨 Kylian Mbappé has informed PSG of his decision: he’ll NOT trigger the option to extend current contract until 2025, it means that deal would expire next June 2024 — as L’Équipé called.



PSG position: NO plan to lose Kylian for free.



Sign new deal now or he could be sold. pic.twitter.com/fDpSKOmxsf