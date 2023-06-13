وفاة شابة من قلقيلية والشرطة والنيابة تُحققان

توفيت في وقت متأخر من ليلة أمس فتاة تبلغ من العمر (19 عاما) من بلدة كفر ثلث جنوب شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، وباشرت الشرطة بإجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إنه وبناء على اشارة وصلت لغرفة عمليات الشرطة حول وصول جثة تعود لفتاة من بلدة كفر ثلث الى مشفى درويش نزال الحكومي، على الفور تحركت قوة من المباحث العامة والأدلة الجنائية والتحقيقات، ومركز شرطة كفر ثلث الى المكان، وباشرت اجراءات البحث لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

وأكد العقيد ارزيقات، انه تم ابلاغ النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الجثة وإحالتها إلى معهد الطب العدلي للوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.