بالفيديو إصابة شاب باشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص، فجر اليوم الثلاثاء 13-6-2023، خلال اشتباكات مسلحة وقعت بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فقد اندلعت اشتباكات مُسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في أعقاب اقتحامها الحارة الشرقية من مدينة جنين.

وأطلق مقاومون النار تجاه آليات الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين، حيث دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية للمنطقة.

وكانت أعلنت سرايا القدس -كتيبة جنين، مساء أمس الإثنين 12/6/2023م، مسؤوليتها عن استهداف معسكر تياسير شرق طوباس بصليات كثيفة من الرصاص.

يُشار إلى أن مقاومو سرايا القدس- كتيبة جنين، يقومون بشكل شبه يومي بمهاجمة الحواجز والنقاط العسكرية والمستوطنات المحيطة بمدينة جنين بالرصاص والعبوات الناسفة، ما يؤدي لإصابات في صفوف الصهاينة وأضرار في بعض المستوطنات المستهدفة.