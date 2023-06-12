سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الثلاثاء13/6/2023م، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد تراجع ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

وحافظ سعر الدولار على استقراره في مصر مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 12 يونيو/حزيران 2023 وسط ضربات للسوق السوداء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

ووجه البنك المركزي المصري عدة ضربات للسوق السوداء للدولار خلال الفترة الماضية، خاصة مع تراجع مخاوف التخلف عن سداد الديون وتأكيدات الحكومة على الالتزام التام بالسداد في المواعيد المحددة.

وقبل أيام وصلت أنطوانيث سايبه نائبة مدير صندوق النقد الدولي للقاهرة في إطار المراجعة الأولي لبرنامج تمويل صندوق النقد لمصر بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار، سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الثلاثاء13/6/2023م

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر

وقالت نائبة مدير عام صندوق النقد إن مباحثات الصندوق مع مصر مشجعة، والحكومة المصرية تمضي في إطار تنفيذ البرنامج المتفق عليه، متوقعة تحقيق الحكومة المصرية لنتائج ملموسة خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت أنه من المرجح حدوث تطورات إيجابية لتسريع المراجعة المقرره من صندوق النقد الدولي للإصلاحات، تمهيدا لصرف الدفعة الثانية من قرض الصندوق البالغة 347 مليون دولار.

وانحسرت الضغوط الاقتصادية على الوضع في مصر، مع تحقيق إيرادات قوية من قطاع السياحة، وإسراع الحكومة في اتخاذ خطوات تنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية.

ونفذت الحكومة المصرية أولى الصفقات ضمن البرنامج خلال شهر مايو/أيار، إذ باعت حصتها في شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، بالإضافة إلى 10% في شركة المصرية للاتصالات.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم 365

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الثلاثاء13/6/2023م، وكشف البنك المركزي المصري عن حصول مصر على وديعة إضافية من قطر بقيمة مليار دولار، و 700 مليون دولار آخري من ليبيا بنهاية العام الماضي 2022.

وفقا لبيانات البنك المركزي ارتفعت قيمة الودائع القطرية قصيرة الأجل إلى 4 مليارات دولار، بينما وصلت ودائع ليبيا إلى 900 مليون دولار مقابل 200 مليون دولار في نهاية سبتمبر/أيلول 2022.

وذكر التقرير أن الودائع قصيرة الأجل من دول عربية لدى البنك المركزي المصري، سجلت 14.9 مليار دولار مقارنة مع 13.2 مليار دولار نهاية سبتمبر/سبتمبر الماضي، فيما استقرت الودائع طويلة الأجل من الدول العربية عند 15 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

سعر الريال في مصر

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الثلاثاء13/6/2023م، واستقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 38 و39.5 جنيه للدولار وفقا لمتعاملين في شركات الصرافة على دارية بالأمر، وأكدوا أن السوق السوداء تلقت عدة ضربات على مدار الفترة الماضية جعلت التعاملات حذرة، فهناك أسعار دون عمليات بيع أو شراء حقيقة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

حافظ الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر على مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة .

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقرت أسعار الدولار في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.