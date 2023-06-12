سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، في كل صباح يوم تزداد عمليات البحث المكثفة عبر محرك قوقل وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن سعر صرف العملات المحلية في كل دولة مقابل الدولار الأمريكي، من أبرز ذلك هو البحث عن قيمة صرف الدولار في لبنان، أي سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لليوم الثلاثاء13/6/2023م، لهذا سنوضح لكم في هذه المقالة التي سنخصصها لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للاجابة على تساؤلات عمليات البحث عن سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء13/6/2023م

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

وسجل سعر الدولار اليوم ارتفاعا طفيفا أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء خلال تعاملات الإثنين 12 يونيو/حزيران 2023، وسط أوضاع اقتصادية متردية.

وهبطت الليرة اللبنانية خلال تعاملات اليوم تحت ضغط من المخاوف المتزايدة بشأن نسف جلسة الأربعاء المقبل لانتخابات الرئاسة بعد تزايد الاتهامات والانقسامات في لبنان.

سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم

ويمر لبنان بأسبوع حاسم حيث تعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الأربعاء 14 يونيو/حزيران الجاري وسط انقسام حاد، وحذر صندوق النقد الدولي من تردى الوضع الاقتصادي في لبنان، مؤكدا الحاجة إلى تحرك عاجل لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، لتجنب "عواقب يتعذر إصلاحها".

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء

وذكرت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن خبراء الصندوق اختتموا مشاورات المادة الرابعة مع السلطات اللبنانية في الأول من يونيو/حزيران الجاري، وخلصوا إلى أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات لإنهاء "الأزمة الشديدة والمتفاقمة" التي يواجهها الاقتصاد اللبناني.

سعر صرف 100 دولار مقابل الليرة اللبنانية

حافظ سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.200 ألف ليرة لبنانية وسط نشاط للتعاملات بقيمة 185 مليون دولار، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء إلى مستوي 93.200 ألف ليرة للشراء و93.300 ألف ليرة للبيع مقابل 93 ألف ليرة للشراء و93.3 ألف ليرة للبيع

سعر الليرة اللبنانية في السوق السوداء

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

سعر الليرة اللبنانية اليوم

وفي مقالنا سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي ليوم الثلاثاء 13/6/2023م: