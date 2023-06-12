سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء13/6/2023م لحظة بلحظة في سوريا، رصد فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد حافظ سعر الدولار على استقراره اليوم مقابل الليرة السورية، خلال تعاملات أمس الإثنين 12 يونيو/حزيران، وسط تحركات حكومية لجذب الاستثمارات.

سعر الدولار الأمريكي لحظة بلحظة في سوريا

واستقرت الليرة السورية في مواجهة الدولار على مدار الأيام الماضية مدعومة بتحرك سوريا لبدء مرحلة الإعمار وجذب الاستثمارات العربية، في العديد من المجالات، منها السياحة والعقارات والاستثمارات الغذائية.

وتشارك الحكومة السورية في منتديات ومؤتمرات عربية بكثافة خلال الفترة الحالية لجذب الاستثمارات والتدفقات المالية، منها مشاركة قطاع السياحة السوري بمؤتمر السياحة العلاجية في الأردن، بخلاف بدء عودة الطيران السعودي إلى سوريا، في خطوات تنبئ ببدء عودة التبادل التجاري والاستثمارات التي توقفت على مدار 10 سنوات ماضية، سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء13/6/2023م لحظة بلحظة في سوريا.

سعر الدولار مقابل الليرة في البنوك

سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء13/6/2023م لحظة بلحظة في سوريا، وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك السورية رسميا 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل الدولار رسميا 8150 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء13/6/2023م لحظة بلحظة في سوريا، واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء عند مستويات 8900 ليرة للشراء و9000 ليرة للبيع.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء13/6/2023م لحظة بلحظة في سوريا، بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 890 ألف ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء13/6/2023م لحظة بلحظة في سوريا، وارتفع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى مستوى 9573 ليرة للشراء و9685 ليرة للبيع مقابل 9568 ليرة للشراء و9680 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا

سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء13/6/2023م لحظة بلحظة في سوريا، وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 379 ليرة للشراء و385 ليرة للبيع.