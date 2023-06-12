كتيبة جنين تعلن استهدافها معسكر تياسير شرق طوباس بصليات كثيفة من الرصاص

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:27 م
12 يونيو 2023
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أعلنت سرايا القدس -كتيبة جنين، مساء اليوم الإثنين 12/6/2023م، مسؤوليتها عن استهداف معسكر تياسير شرق طوباس بصليات كثيفة من الرصاص.

جاء ذلك في بلاغ عسكري صادر عن الكتيبة وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": 

وفيما يلي نص البلاغ كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-كتيبة جنين

بعون الله وقوته تمكنت إحدى مجموعات كتيبة جنين  من استهداف معسكر تياسير شرق طوباس بصليات كثيفة من الرصاص المبارك في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة جنين

12/6/2023

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