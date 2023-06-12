كتيبة جنين تعلن استهدافها معسكر تياسير شرق طوباس بصليات كثيفة من الرصاص

أعلنت سرايا القدس -كتيبة جنين، مساء اليوم الإثنين 12/6/2023م، مسؤوليتها عن استهداف معسكر تياسير شرق طوباس بصليات كثيفة من الرصاص.
جاء ذلك في بلاغ عسكري صادر عن الكتيبة وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":
وفيما يلي نص البلاغ كاملاً:
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ)
بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-كتيبة جنين
بعون الله وقوته تمكنت إحدى مجموعات كتيبة جنين من استهداف معسكر تياسير شرق طوباس بصليات كثيفة من الرصاص المبارك في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم.
جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات
وإنه لجهاد نصر أو استشهاد
سرايا القدس - كتيبة جنين
12/6/2023