"الخارجية" تدين عزم الاحتلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين 12/6/2023م، ما أورده الإعلام العبري بشأن عزم الحكومة "الإسرائيلية" بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها جريمة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإمعانا "إسرائيليا" رسميا في ضم الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي:" إنها تنظر بخطورة بالغة لما أورده الإعلام العبري أيضا حول إقدام الحكومة الإسرائيلية على إبلاغ الإدارة الأميركية بهذه المخططات، واعتبرتها اختبارا جديا للإدارة الأميركية وموقفها من حل الدولتين".

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيانها، بموقف أميركي حازم لمنع تنفيذ تلك المخططات.