موعد صرف 100دولار القطرية لشهر 6-2023م، موعد صرف المنحة القطرية لشهر 6-2023، يتواصل البحث عنه من قبل العشرات من سكان قطاع غزة على مدار الساعة بحثاً عن موعد محدد من مسؤول أو مصدر حكومي صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر يونيو 2023م، خاصة أن الموعد المعلن من قبل السفير القطري رئيس لجنة إعادة اعمار قطاع غزة محمد العمادي قد شارف على الانقضاء، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم هذه المقالة للحديث عن أبرز التصريحات الصادرة بشأن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 6-2023م، بعد رصد فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عمليات بحث كثيرة ومكثفة عن موعد صرف المنحة القطرية.

موعد صرف المنحة القطرية لشهر 6-2023

لا تزال المنحة القطرية 100دولار، تشغل بال الكثيرين في قطاع غزة، خاصة مع عدم الإعلان عن موعد صرفها لشهر 6-2023، مع قرب انقضاء النصف الأول من الشهر الجاري، والذي أكد السفير القطري محمد العمادي وفق اعلان رسمي أن صرف المنحة سيكون خلال النصف الأول من شهر يونيو-2023م.

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موعد صرف المنحة القطرية لشهر يونيو2023

والمنحة القطرية تصرف بشكل شهري بواقع 100دولار لـ100ألف عائلة وأسرة فلسطينية فقيرة في قطاع غزة منذ العام 2018م، لكن الشهر الماضي 5-2023م، لم تصرف المنحة القطرية 100دولار لعدة أسباب أبرزها منع الاحتلال الإسرائيلي من إدخالها تحت حجج واهية لا أساس لها من الصحة، والتي دائما ما يستخدمها ضد قطاع غزة في اطار التضيق عليهم وزيادة الحصار "الإسرائيلي" المفروض منذ عام 2007، والذي اثر على كافة مناحي الحياة سواء المعيشية او الاقتصادية.

موعد صرف المنحة القطرية شهر6

ونهاية شهر مايو الماضي، أعلن السفير العمادي أن منحة المساعدات النقدية سيتم صرفها خلال النصف الأول من شهر يونيو (6)، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين السفير أن عملية التوزيع ستتم بنفس الآلية من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

موعد صرف 100دولار القطرية

ورجحت مصادر خاصة، صرف أموال المنحة القطرية بواقع 100 دولار لكل عائلة أو مستفيد منها في قطاع غزة، في نهاية الأسبوع الجاري.

وتوقعت المصادر لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم، صرف اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، برئاسة السفير محمد العمادي، المساعدات المالية الخاصة بالمنحة القطرية، يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين.