أكسيوس: "إسرائيل" أبلغت إدارة بايدن أنها تعتزم بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية

افاد موقع اكسيوس الاخباري الامريكي بأن حكومة الاحتلال ابلغت إدارة بايدن أنها تعتزم الإعلان في وقت لاحق من هذا الشهر عن بناء وتخطيط آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، حسبما قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين لموقع أكسيوس. ووفقاً للموقع الامريكي، فتشمل الخطط التي من المتوقع الإعلان عنها ما لا يقل عن 4000 وحدة استيطانية في العديد من المستوطنات القائمة في الضفة الغربية. وتعتبر المستوطنات "الاسرائيلية" في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقال مسؤول إسرائيلي إن ما تسمى بـ "لجنة التخطيط وتقسيم المناطق" التابعة للاحتلال ستجتمع قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل للمصادقة على الخطط الاستيطانية الجديدة. وقال مسؤولون "إسرائيليون" وأمريكيون إن إدارة بايدن تضغط على حكومة الاحتلال لعدم المضي قدمًا في إعلان المستوطنات أو على الأقل تقليله قدر الإمكان. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن أن الولايات المتحدة "كانت واضحة في أن المستوطنات تشكل عقبة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين". وتواجه حكومة الاحتلال انتقادات من بعض مؤيديها بسبب قرارها تأجيل اجتماع مقرر بشأن خطة الاستيطان في منطقة E1 بالضفة الغربية المحتلة.