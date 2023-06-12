جوارديولا يعلن موعد رحيله عن مانشستر سيتي

حدد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، موعد رحيله عن تدريب السيتيزينز.



كان السيتي، قد حسم لقب دوري أبطال أوروبا، عقب إسقاط إنتر ميلان (1-0) في المباراة النهائية، السبت الماضي.



ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، قرر جوارديولا الرحيل عن السيتي عقب انتهاء عقده الحالي مع السيتيزينز في صيف 2025.



وأشارت إلى أن جوارديولا من أنجح المدربين في تاريخ الكرة الإنجليزية، حيث فاز ب5 ألقاب بالبريميرليج، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، بالإضافة إلى كأس الرابطة 4 مرات، ولقب بطولة دوري أبطال أوروبا مرة واحدة مع السيتي.



ومن المتوقع أن ينتقل جوارديولا للعمل في إيطاليا أو فرنسا، بعد مغادرته لمانشستر سيتي، في محاولة لإكمال الفوز بالألقاب في الدوريات ال5 الكبرى.