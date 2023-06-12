الإعلام العبري: أنباء أولية عن عملية طعن على مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:25 م
12 يونيو 2023
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أنباء أولية عن عملية طعن على مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس

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