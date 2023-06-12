حزب الله ردا على تهديدات "اسرائيل ": سنقصف "تل أبيب" وندخل الجليل 

قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين، اليوم الاثنين "إن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أكد مرارا أنه في أي خطأ يمكن أن يحصل نتيجة حسابات خاطئة من قبل اسرائيل فإن صواريخنا ستصل إلى "تل أبيب"، وقوة الرضوان ستدخل إلى الجليل".

وأشار صفي الدين في حوار مع وكالة تسنيم ، إلى المناورات الأخيرة لوحدة الرضوان الخاصة إلى أن "المقاومة أرادت أن توصل رسالة واضحة أن كل ما تحدثنا عنه سواء عن قوة الرضوان والدخول الى الجليل أو المواجهة الجادة والحاسمة والقوية والجهوزية الدائمة في كل وقت، نحن في جهوزية دائمة، فإن هذه الرسالة هي جدية وفعلية وليست مزحة.

وأضاف" حينما أردنا أن نظهر لهم الجدار الذي اصطنعوه وهم لا يقاتلون إلا من وراء الجدران المحصنة، نقول لهم هذا الجدار سوف يتحطم وهذه التلال وهذه الوديان سوف نصل إليها حتما وهي مناطق الفلسطينيين ويجب أن تعود الى الفلسطينيين، جدية هذه الرسالة أظهرت للجميع أن هناك جهوزية حقيقية.

وأشار رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله إلى تقديم بندقية الشهيد عماد مغنية إلى قائد وحدة الرضوان خلال هذه المناورات، وقال: أعتقد أن هذه البندقية التي قدمتها عائلة الحاج عماد بكل كرم وسخاء لقوة الرضوان التي ستدخل الى فلسطين سوف يحملها شخص سيأتي يوم من الأيام يقف داخل فلسطين وفي القدس وهو يحمل هذه البندقية والأيام ستشهد ذلك.

وتابع:" نحن على يقين إن شاء الله أن حزب الله وجد لكسر اسرائيل ولإذلال إسرائيل، طالما هذا الكيان موجود، نحن إن شاء الله سنكون موجودين ومن قوة الى أقوى حتى يأذن الله امراً نعتقد إننا موعودون به وهو كسر هذا الكيان ليخرج من هذه المنطقة".